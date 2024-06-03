МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Германии призвали Шольца объяснить решение по применению оружия в РФ

Депутат Бундестага заявила, что решение Шольца может принести войну в Германию.
Мария Зайцева 2024-06-03 03:05:27
© Фото: Monika Skolimowska dpa Global Look Press

Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует публично пояснить решение по использованию немецкого оружия против целей на территории России. Об этом заявила депутат парламента ФРГ Сара Вагенкнехт медиагруппе Funke.

«Тот, кто принесет войну в Россию посредством немецкого оружия, в конечном итоге принесет ее в Германию», - сказала политик.

Вагенкнехт выразила мнение, что Шольц становится угрозой безопасности для Германии. Она выразила опасения о дальнейшей эскалации и возможности третьей мировой войны.

Депутат отметила, что предложение председателя комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн о взятии на учет 900 тысяч резервистов в Германии входит в «крайне опасное развитие ситуации».

Ранее Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом немецком пакете вооружений на сумму 500 миллионов евро для поддержки Украины.

#в стране и мире #Германия #Парламент #депутат бундестага #Сара Вагенкнехт
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 