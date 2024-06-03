В Германии призвали Шольца объяснить решение по применению оружия в РФ

Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует публично пояснить решение по использованию немецкого оружия против целей на территории России. Об этом заявила депутат парламента ФРГ Сара Вагенкнехт медиагруппе Funke.

«Тот, кто принесет войну в Россию посредством немецкого оружия, в конечном итоге принесет ее в Германию», - сказала политик.

Вагенкнехт выразила мнение, что Шольц становится угрозой безопасности для Германии. Она выразила опасения о дальнейшей эскалации и возможности третьей мировой войны.

Депутат отметила, что предложение председателя комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн о взятии на учет 900 тысяч резервистов в Германии входит в «крайне опасное развитие ситуации».

Ранее Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом немецком пакете вооружений на сумму 500 миллионов евро для поддержки Украины.