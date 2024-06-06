При ударе ВВС Израиля по школе погибли более 30 человек

Не менее 30 человек погибли после удара ВВС Израиля по школе в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Более 30 палестинцев скончались, десятки были ранены. Ливанский телеканал Al Mayadeen передает, что представители местной власти ожидают возрастания числа погибших и раненых после разбора завалов здания.

Отмечается, что среди пострадавших многие получили тяжелые ранения.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время переговоров в Вашингтоне обсудили сделку о прекращении огня в секторе Газа.