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При ударе ВВС Израиля по школе погибли более 30 человек

Более 30 палестинцев погибли после авиаудара израильских ВВС по зданию школы в Нусейрате.
Мария Зайцева 2024-06-06 04:18:09
© Фото: Abed Rahim Khatib dpa Globallookpress

Не менее 30 человек погибли после удара ВВС Израиля по школе в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Более 30 палестинцев скончались, десятки были ранены. Ливанский телеканал Al Mayadeen передает, что представители местной власти ожидают возрастания числа погибших и раненых после разбора завалов здания.

Отмечается, что среди пострадавших многие получили тяжелые ранения.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время переговоров в Вашингтоне обсудили сделку о прекращении огня в секторе Газа.

#в стране и мире #Иран #сектор Газа #погибшие #ввс израиля #палестинцы #Нусейрат
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