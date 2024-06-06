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При втором ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев Нусейрат погибли шесть человек

Снаряд израильской армии попал в дом, в котором находились люди. Шесть человек погибли, несколько получили ранения.
Марина Крижановская 2024-06-06 07:20:51
© Фото: Abed Rahim Khatib dpa Globallookpress

В результате нового удара израильской армии по центральной части сектора Газа погибли еще шесть человек. Там расположен лагерь беженцев Нусейрат.

По информации телеканала Al Jazeera, снаряд попал в жилой дом, в котором были люди. Как итог - шестеро погибших и еще несколько человек получили ранения.

«Корреспондент Al Jazeera сообщил, что шесть палестинцев погибли и еще несколько получили ранения в результате израильской бомбардировки дома в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа», - уточнило СМИ.

В ночь на 6 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала палестинский лагерь, что привело к гибели не менее 30 человек и ранению десятка других. Удар пришелся по местной школе БАПОР, в которой жили перемещенные лица, в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #Лагерь беженцев #палестинцы #лагерь Нусейрат
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