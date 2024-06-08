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В КНР призвали США прекратить подрывать режим ядерного разоружения

Представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил, что США следует действовать ответственно ради благополучия мира.
Анастасия Бобылева 2024-06-08 02:15:20
© Фото: us.china-embassy.gov.cn

Официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил, что действия США подрывают режим ядерного разоружения и нераспространения. Он призвал Штаты прекратить делать это и подходить ответственно к своей политике безопасности. Таким  образом он прокомментировал выступление специального помощника президента США, старшего директора по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в СНБ Белого дома Праная Вадди.

«США следует прекратить подрывать международный режим ядерного разоружения и ядерного нераспространения, уменьшить роль ядерных вооружений в своей национальной и коллективной политике безопасности, а также действовать ответственно ради благополучия мира», - приводит ТАСС слова представителя китайского посольства.

Дипломат отметил, что Вашингтону надо «задуматься над своим поведением». Он пояснил, что Штаты обладают крупнейшим ядерным арсеналом в мире и при этом выбирают политику первого удара, вкладывают в эту сферу большие деньги, изобретают стратегии ядерного сдерживания против других стран. Также США выходят из договоров и организаций, созданных для контроля над вооружением, и укрепляют ядерный альянс НАТО, добавили в посольстве.

Ранее США провели ядерное испытание на полигоне в Неваде в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов. Представители японских городов Хиросимы и Нагасаки выразили протест в связи с этими действиями. По их мнению, испытания Вашингтона ускорят гонку вооружений.

#Китай #в стране и мире #сша #ядерное оружие #кнр
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