В КНР призвали США прекратить подрывать режим ядерного разоружения

Официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил, что действия США подрывают режим ядерного разоружения и нераспространения. Он призвал Штаты прекратить делать это и подходить ответственно к своей политике безопасности. Таким образом он прокомментировал выступление специального помощника президента США, старшего директора по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в СНБ Белого дома Праная Вадди.

«США следует прекратить подрывать международный режим ядерного разоружения и ядерного нераспространения, уменьшить роль ядерных вооружений в своей национальной и коллективной политике безопасности, а также действовать ответственно ради благополучия мира», - приводит ТАСС слова представителя китайского посольства.

Дипломат отметил, что Вашингтону надо «задуматься над своим поведением». Он пояснил, что Штаты обладают крупнейшим ядерным арсеналом в мире и при этом выбирают политику первого удара, вкладывают в эту сферу большие деньги, изобретают стратегии ядерного сдерживания против других стран. Также США выходят из договоров и организаций, созданных для контроля над вооружением, и укрепляют ядерный альянс НАТО, добавили в посольстве.

Ранее США провели ядерное испытание на полигоне в Неваде в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов. Представители японских городов Хиросимы и Нагасаки выразили протест в связи с этими действиями. По их мнению, испытания Вашингтона ускорят гонку вооружений.