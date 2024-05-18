США провели субкритическое ядерное испытание на полигоне в Неваде

Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики США сообщило о проведении субкритического эксперимента в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте управления. Уточняется, что это был 34-й по счету эксперимент такого рода, он состоялся 14 мая в штате Невада на полигоне в Лос-Аламосе. Подобные практики проводятся США с 1992 года.

«Мы планируем увеличить частоту проведения этих субкритических экспериментов для сбора важных данных о материалах, применяемых в ядерных вооружениях, без технической необходимости возвращаться к подземным ядерным испытательным взрывам», - сообщается в тексте документа.

Подчеркивается, что его проведение не нарушает мораторий на ядерные испытания и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, так как в процессе отсутствует «самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция».

Смысл эксперимента в том, чтобы собрать информацию, подтверждающую безопасность, надежность и другие критерии американских ядерных боеголовок, не прибегая при этом к полноценным взрывным ядерным испытаниям. Результаты эксперимента лягут в основу новых возможностей и моделирования компании.