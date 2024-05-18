МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США провели субкритическое ядерное испытание на полигоне в Неваде

В процессе отсутствует «самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция», поэтому проведение эксперимента не нарушает ядерного законодательства.
Ирина Егорова 2024-05-18 03:20:49
© Фото: CNPAdMedia, Global Look Press

Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики США сообщило о проведении субкритического эксперимента в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте управления. Уточняется, что это был 34-й по счету эксперимент такого рода, он состоялся 14 мая в штате Невада на полигоне в Лос-Аламосе. Подобные практики проводятся США с 1992 года.

«Мы планируем увеличить частоту проведения этих субкритических экспериментов для сбора важных данных о материалах, применяемых в ядерных вооружениях, без технической необходимости возвращаться к подземным ядерным испытательным взрывам», - сообщается в тексте документа. 

Подчеркивается, что его проведение не нарушает мораторий на ядерные испытания и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, так как в процессе отсутствует «самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция».

Смысл эксперимента в том, чтобы собрать информацию, подтверждающую безопасность, надежность и другие критерии американских ядерных боеголовок, не прибегая при этом к полноценным взрывным ядерным испытаниям.  Результаты эксперимента лягут в основу новых возможностей и моделирования компании.

#сша #ядерное вооружение #Невада #Лос-Аламос #эксперимент #боезаряд
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 