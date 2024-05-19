Хиросима и Нагасаки выразили протест США из-за ядерного эксперимента

Представители японских городов Хиросимы и Нагасаки выразили протест против проведения Соединенными Штатами субкритического испытания на ядерном полигоне, сообщает местный телеканал NHK.

Губернатор префектуры Нагасаки Оиси Кэнго направил письмо на имя американского посла в Японии Рама Эмануэля, в котором заявил, что испытания Вашингтона ускорят гонку вооружений. Он призвал отказаться от любых действий, которые способствуют развитию ядерного оружия.

Свое несогласие также выразил глава Хиросимы Кадзуми Мацуи, который назвал действия США непростительными и недопустимыми ни при каких обстоятельствах. По его словам, испытание противоречит желаниям тех, кто выступает за ликвидацию ядерного оружия.

Испытание было проведено во вторник 14 мая на полигоне в штате Невада. Это третьи подобные испытания за время президентства Джо Байдена, при этом в Вашингтоне планируют увеличить частоту проведения ядерных экспериментов. В США заявили, что их действия не нарушают мораторий на ядерные испытания.