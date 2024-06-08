Нельзя допускать того, чтобы роль России в борьбе с нацистской Германией была забыта. Такое мнение выразил лидер французской правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур в интервью телеканалу Europe 1.

По его словам, смотреть на высадку американцев в Нормандии нужно в определенном ключе: почтить память либо тех, кто освободил Западную Европу или всех, кто участвовал в сокрушении нацистской военной машины. Потому как во втором случае Россия должна занимать свое почетное место.

«Нельзя никогда забывать, что именно Россия сокрушила германскую военную машину, а потом только во Франции высадились американцы и освободили всю Западную Европу», - подчеркнул политик.

Напомним, что в четверг, 6 июня состоялось празднование 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии. Представителей России на это мероприятие не пригласили. Ранее посол РФ во Франции рассказал, почему РФ не пригласили на это событие.