Посол Мешков рассказал, почему РФ не пригласили на годовщину высадки в Нормандии

Во Франции не сложились подходящие условия для того, чтобы Париж пригласил представителей из России на празднование 80-летия высадки в Нормандии. Такое мнение выразил в интервью «Звезде» посол РФ во Французской Республике и Княжестве Монако по совместительству Алексей Мешков.

По словам главы диппредставительства, основной причиной стала проходящая во Франции «оголтелая антироссийская кампания».

«В какой бы ситуации оказалась Россия, если бы страну пригласили ехать на мероприятие, где присутствуют такие неонацисты, как Зеленский?» - задался вопросом дипломат.

Также он отметил, что главный идеологический посыл мероприятия заключается в том, что якобы именно с высадки в Нормандии началось освобождение Европы от фашизма.

Посол подчеркнул, что ранее Москва поддерживала насыщенные контакты с Парижем, но в последние полгода РФ регулярно подвергается нападкам со стороны Франции.

Напомним, что 6 июня в Нормандии отметят 80-ю годовщину крупнейшей десантной операции - высадки солдат США, Великобритании и Канады в северной части Франции. Представителей России на церемонию не позвали.