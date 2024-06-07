В Луганске из-под завалов многоэтажки достали первого пострадавшего

Из-под обломков многоэтажного жилого дома в Луганске извлекли первого пострадавшего. Он обрушился после ракетного обстрела со стороны украинских боевиков.

Как сообщил ТАСС, пострадавшей оказалась женщина. Ее нашли на месте рухнувшего подъезда. В то же время глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что 22 ранены, из них двое детей 8 и 16 лет. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Говоря о произошедших ударах, Пасечник предположил, что для этого были задействованы американские ракеты ATACMS.

«Враг выпустил по городу не менее шести ракет, предварительно ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО. Но, к сожалению, часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Есть пострадавшие среди мирного населения и повреждения зданий», - написал он в Telegram-канале.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко заявила об отправке к месту обстрела нескольких бригад скорой помощи. Всех пострадавших госпитализировали.

Также о не менее 20 пострадавших сообщили в Луганском информационном центре.