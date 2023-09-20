Шадаев заявил, что вопрос блокировки WhatsApp и YouTube не стоит на повестке
Кроме того, Шадаев ответил на вопрос об ответственности за использование VPN-сервисов.
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев не подтвердил информацию о том, что на территории нашей страны ограничат доступ к видеохостингу YouTube и мессенджеру WhatsApp.
По словам главы ведомства, в настоящее время эта тема не обсуждается.
«Вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp на повестке не стоит», - приводит его слова РИА Новости.
Кроме того, Шадаев ответил на вопрос журналистов об ответственности для россиян за использование VPN-платформ. Министр заявил, что вводить какие-то санкции за эти сервисы в РФ не собираются.