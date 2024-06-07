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В Мексике и Никарагуа заявили, что не будут посещать саммит по Украине

В МИД обеих стран данную информацию подтвердили.
Глеб Владовский 2024-06-07 06:19:09
© Фото: Egon Bömsch imageBROKER.com Globallookpress

Представители Мексики не планируют посещать саммит по Украине в Швейцарии. Об этом сообщили в МИД страны и диппредставительстве в Москве.

В посольстве подтвердили получение приглашения на участие в предстоящей конференции по мирному урегулированию украинского конфликта.

«Мексика не будет присутствовать на этом мероприятии», - говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД Никарагуа заявили, что не собираются посещать данное мероприятие, передает Интерфакс.

Напомним, что 15-16 июня в Швейцарии пройдет так называемый саммит мира. На конференции украинская сторона надеется заручиться поддержкой мира на своих условиях. Россия присутствовать не будет. Ранее сообщалось, что Китай и Саудовская Аравия отказались принимать в ней участие.

#в стране и мире #мексика #Швейцария #Никарагуа #саммит по украине
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