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Китайский зонд «Чанъэ-6» передал лунный грунт на возвращаемый аппарат

Ранее сообщалось, что китайский взлетный модуль успешно собрал образцы грунта с обратной стороны Луны.
Анастасия Бобылева 2024-06-07 06:05:09
© Фото: Jin Liwang XinHua Globallookpress

Китайский зонд «Чанъэ-6» в четверг 6 июня в 14:48 по пекинскому времени успешно пристыковался к комбинации орбитального модуля и возвращаемого аппарата, сообщили в Китайском национальном космическом управлении (CNSA). Он передал контейнер с образцами лунного грунта на возвращаемый аппарат.

 «Контейнер с образцами, впервые в истории человечества собранными с обратной стороны Луны, в 15:24 был благополучно передан на возвращаемый аппарат», - пишет Xinhua, ссылаясь на CNSA.

Ранее сообщалось, что взлетный модуль «Чанъэ-6» собрал образцы грунта с обратной стороны Луны и взлетел. Также 2 июня были опубликованы кадры посадки зонда на поверхность естественного спутника Земли.

#Китай #в стране и мире #космос #кнр #Луна #Чанъэ-6
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