Китайский зонд «Чанъэ-6» передал лунный грунт на возвращаемый аппарат

Китайский зонд «Чанъэ-6» в четверг 6 июня в 14:48 по пекинскому времени успешно пристыковался к комбинации орбитального модуля и возвращаемого аппарата, сообщили в Китайском национальном космическом управлении (CNSA). Он передал контейнер с образцами лунного грунта на возвращаемый аппарат.

«Контейнер с образцами, впервые в истории человечества собранными с обратной стороны Луны, в 15:24 был благополучно передан на возвращаемый аппарат», - пишет Xinhua, ссылаясь на CNSA.

Ранее сообщалось, что взлетный модуль «Чанъэ-6» собрал образцы грунта с обратной стороны Луны и взлетел. Также 2 июня были опубликованы кадры посадки зонда на поверхность естественного спутника Земли.