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Опубликовано видео приземления китайского зонда «Чанъэ-6» на Луну

Зонд завис в 100 метрах от поверхности, изучил ее с помощью лазерного 3D-сканирования и выбрал подходящую точку для посадки.
Владимир Рубанов 2024-06-02 07:44:49
© Фото: Китайское национальное космическое управление

Центральное телевидение КНР опубликовало кадры с камеры посадочного модуля зонда «Чанъэ-6». Китайский зонд минувшей ночью успешно совершил посадку на темной стороне Луны.

По данным Китайского национального космического управления, аппарат завис в сотне метров до поверхности Луны. Модуль изучил поверхность с помощью лазерного 3D-сканирования и выбрал самую подходящую точку для посадки, а потом медленно прилунился.

Двигатель перед посадкой был выключен, зонд опускался в состоянии свободного падения.

В 6:23 2 июня блок «Чанъэ-6» при поддержке спутника-ретранслятора приземлился в заранее выбранном районе бассейна Южный полюс - Эйткен на дальней стороне Луны.

Зонд должен взять и доставить на Землю образцы лунного грунта с обратной стороны спутника.

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