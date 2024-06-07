Воробьев заявил о возможном строительстве памятного сквера у «Крокуса»

Губернатор московской области Андрей Воробьев рассказал, что у концертного зала «Крокус сити холл», где 22 марта произошел теракт, унесший жизни 145 человек, может быть построен памятный сквер. Об этом губернатор сообщил в комментарии РИА Новости.

По словам Воробьева, реконструкция зала уже обсуждалась и требует деликатности в связи с тем, что «Крокус» — частная собственность.

«Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определенную деликатность, чтобы не залазить в чужую собственность», - рассказал губернатор Подмосковья.

Он отметил важность общественного мнения и мнения администрации, которые предполагают строительство памятного сквера, о чем уже идут обсуждения.

Ранее стало известно, что более 1700 человек были признаны потерпевшими в результате террористической атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл». По делу о теракте задержаны более 20 человек, в том числе предполагаемые исполнители.