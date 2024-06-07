Украина проявила свою нацистскую бесчеловечную сущность, ударив по мирному населению России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обстрелы Луганска и Херсонской области.

В ведомстве дали комментарий по обстрелу Луганска, в результате которого погибли три мирных жителя и 35 человек пострадали, включая троих детей, а также по атаке ВСУ на село Садовое в Херсонской области, где, по предварительным данным, погибли 19 человек.

«Все мировое сообщество должно понимать, что это были заранее спланированные и тщательно подготовленные террористические акции устрашения», - заявила Мария Захарова.

В МИД заявили о натовском почерке и подчеркнули, что полетные задания дальнобойных ракет, включая ATACMS, формируются при непосредственном западных специалистов.

Захарова отметила, что обстрелы мирного населения являются свидетельством «погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского».

Она дополнила, что Зеленский пытается показать Западу, что ради обеспечения собственных интересов готов на любое средство. Официальный представитель МИД подчеркнула, что ВС РФ «готовы максимально оперативно ответить на любые преступления украинских боевиков».