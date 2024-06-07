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МО РФ: удар ВСУ наносился целенаправленно по жилым кварталам Луганска

Минобороны России заявило, что неприятель нанес удар пятью ракетами ATACMS, четыре из которых удалось сбить.
2024-06-07 13:50:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Киевский режим совершил преступление против мирного населения ЛНР. Об этом заявило российское оборонное ведомство. 

В МО РФ подчеркнули, что удар наносился целенаправленно именно по жилым кварталам города Луганск. При этом было использовано западное вооружение - ракеты ATACMS американского производства

Российское оборонное ведомство уточнило, что удар был нанесен около 11 часов.

В Минобороны России отметили, что всего было запущено пять ракет. Четыре из них удалось сбить российскими средствами ПВО, а одна поразила два многоквартирных дома. 

При этом в сообщении МО РФ подчеркивается, что среди пострадавших есть и дети.

Ранее «Звезда» показала кадры разрушений луганских многоэтажек, которые произошли из-за обстрела ВСУ. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ЛНР #Луганск #ATACMS #жилые кварталы
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