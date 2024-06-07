Генсек ООН не поедет на саммит по Украине в Швейцарии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не поедет на саммит по Украине в Швейцарии, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

«Нет, он на нее не поедет, но ООН, как уже говорилось ранее, будет представлена на соответствующем уровне», - заявил Дюжаррик.

Конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Швейцарии. В качестве наблюдателя на саммите будет представлена ООН. Россия не намерена присутствовать на конференции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта без участия России бессмысленны. Также об отказе участия в саммите заявили Мексика, Никарагуа, Китай, Аргентина, Венгрия и другие страны.