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Генсек ООН не поедет на саммит по Украине в Швейцарии

Конференция по Украине запланирована на 15-16 июня в Швейцарии.
Услада Дубинина 2024-06-07 21:45:11
© Фото: Loey Felipe XinHua Globallookpress

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не поедет на саммит по Украине в Швейцарии, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

«Нет, он на нее не поедет, но ООН, как уже говорилось ранее, будет представлена на соответствующем уровне», - заявил Дюжаррик. 

Конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Швейцарии. В качестве наблюдателя на саммите будет представлена ООН. Россия не намерена присутствовать на конференции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта без участия России бессмысленны. Также об отказе участия в саммите заявили Мексика, Никарагуа, Китай, Аргентина, Венгрия и другие страны. 

#в стране и мире #ООН #Украина #Саммит #Швейцария
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