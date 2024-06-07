Путин: более 300 тыс. человек заключили контракт с МО РФ в прошлом году

В 2023 году более 300 тысяч россиян заключили контракт с Министерством обороны. В этом году на контрактную службу поступили уже более 160 тысяч. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мобилизация, которая у нас прошла - мы призвали 300 тысяч человек. Но в прошлом году, без всякой мобилизации, добровольно наши мужчины, люди, настроенные патриотично, пришли в военкомат и подписали контракт с Вооруженными силами. Их было свыше 300 тысяч человек. В этом году, с начала года, в военкоматы пришли и подписали контракты свыше 160 тысяч человек», - заявил Путин.

Каждый день с Министерством обороны подписывают контракты более тысячи человек, заявил Путин.

«Когда мы видим, что такое русский характер, что такое характер российского гражданина, понимаем это и опираемся на это, нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы», - заключил Путин.

Также Путин заявил, что власти РФ не планируют проводить новую волну мобилизации. Об этом же заявлял и министр обороны РФ Андрей Белоусов, будучи кандидатом на пост главы ведомства. По его словам, первоочередной задачей является оснащение ВС РФ вооружением и техникой.