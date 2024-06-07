Путин заявил, что Россия не планирует проведения новой мобилизации

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не планирует проводить новую мобилизацию.

«У нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию, поэтому не планируем», - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.

Глава государства указал на большое количество людей, вступающих в ряды тех, кто готов участвовать в боевых действиях в зоне спецоперации добровольно. По словам Путина, в прошлом году более 300 тысяч человек подписали контракты с Министерством обороны РФ.

Президент добавил, что с начала текущего года по собственному желанию пришли в военкоматы и заключили контракты свыше 160 тысяч человек. Ежедневно свыше тысячи человек подают заявления о приеме на военную службу.