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Путин заявил, что Россия не планирует проведения новой мобилизации

Владимир Путин указал на отсутствие необходимости проведения мобилизационных мероприятий.
Андрей Аркадьев 2024-06-07 18:05:02
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не планирует проводить новую мобилизацию.

«У нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию, поэтому не планируем», - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.

Глава государства указал на большое количество людей, вступающих в ряды тех, кто готов участвовать в боевых действиях в зоне спецоперации добровольно. По словам Путина, в прошлом году более 300 тысяч человек подписали контракты с Министерством обороны РФ.

Президент добавил, что с начала текущего года по собственному желанию пришли в военкоматы и заключили контракты свыше 160 тысяч человек. Ежедневно свыше тысячи человек подают заявления о приеме на военную службу.

#армия #ВС РФ #пмэф #Владимир Путин #контракт #Добровольцы #мобилизация
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