Белоусов отметил, что речь о мобилизации не идет

Кандидат на пост министра обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что в настоящее время о мобилизационных мероприятиях речь не идет.

«Речь идет о комплектовании Вооруженных сил. Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах», - сказал он на заседании Совета Федерации.

Белоусов добавил, что все плановые меры и процессы уже запущены. Это и призыв граждан, и контрактование.

Кроме того, кандидат на должность главы Минобороны России заявил, что к первоочередным вопросам деятельности ведомства относится обеспечение вооружением и техникой военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.