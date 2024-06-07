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Путин обиделся на замечание Караганова о модели развития экономики

Глава государства отшутился фразой «Хотите развалить дело, создайте рабочую группу» на предложение модератора ПМЭФ создать рабочую группу для выработки экономической модели.
Игнат Далакян 2024-06-07 18:02:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации в шутку обиделся на предложение создать рабочую группу для выработки экономический модели.

«То, что вы сказали, звучит обидно и для правительства России, и для других структур. Вы сказали: "Мы что-то делаем", я целый час говорил, что мы будем делать, возможно, вы прикорнули немножко, хрюкнули, как у нас говорят», - сказал президент РФ.

Глава государства ответил, что «мы не что-то делаем, мы работаем».

Также, отвечая на предложение, Владимир Путин пошутил известным выражением: «Хотите развалить дело, создайте рабочую группу».

«Но я вам должен признаться, у нас уже столько рабочих групп, я уже не знаю, где мне председательствовать», - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

Ранее президент РФ заявил, что темпы роста экономики России опережают среднемировые. По его словам, рост ВВП на первый квартал текущего года составил 5,4%.

Напомним, ПМЭФ проводится с 5 по 8 июня. В мероприятии ожидается более 17 тысяч участников из 136 стран мира. На полях форума проходит пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

#в стране и мире #пмэф #Владимир Путин #рабочая группа #экономическая модель развития
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