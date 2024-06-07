Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что темпы роста экономики России опережают среднемировые. Об этом глава государства рассказал на встрече на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

«По итогам прошлого года, как вы знаете, рост ВВП России составил 3,6%, а на первый квартал текущего года - 5,4%. То есть наши темпы превышают среднемировые», - сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что такая динамика при этом определяется в первую очередь несырьевыми отраслями.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится с 5 по 8 июня. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран мира.