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Путин заявил, что темпы роста экономики России опережают среднемировые

Глава государства выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Игнат Далакян 2024-06-07 15:24:47
© Фото: https://tvzvezda.ru/news/2024632139-h9yHl.html © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что темпы роста экономики России опережают среднемировые. Об этом глава государства рассказал на встрече на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

«По итогам прошлого года, как вы знаете, рост ВВП России составил 3,6%, а на первый квартал текущего года - 5,4%. То есть наши темпы превышают среднемировые», - сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что такая динамика при этом определяется в первую очередь несырьевыми отраслями.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится с 5 по 8 июня. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран мира.

#Экономика #пмэф #Владимир Путин #темпы роста #пленарное заседание
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