Более 17 тысяч человек примут участие на ПМЭФ-2024

Главная тема Петербургского международного экономического форума в этом году «основа многополярного мира - формирование новых точек роста». Организаторы заявили - по количеству заявленных участников и масштабам деловой программы петербургский форум уже опередил показатели «доковидных» лет.

На ПМЭФ ждут представителей более 130 стран. Всего же участниками саммита станут более 17 тысяч человек

«Мы видим беспрецедентный интерес со стороны делового сообщества, из стран с максимально широкой географией, и конечно, ни о какой международной изоляции речь не идет, огромное количество иностранных официальных лиц и представителей бизнеса едут как из стран БРИКС, из Азии, так и в том числе приезжают бизнес-делегации из США и ЕС», - рассказал директор ПМЭФ-2024 Алексей Вальков.

На территории «Экспофорума» площадью в 100 тысяч квадратных метров идут финальные работы по монтажу экспозиции. Здесь представлены все крупные компании и российские регионы, отдельный павильон в восточном стиле - у султаната «Оман» - страны-гостя форума в этом году. Вероятно, тут будут угощать всех желающих крепким кофе и кисломолочным «лабаном», однако куда востребованнее на форуме традиционная кухня. В этом кубанском ресторане уже закупили для гостей по 300 кг клубники и черешни, мяса и рыбы - точно уйдет больше.

Общая площадь всевозможных мультимедиа экранов будет больше футбольного поля, инновации - один из главных трэндов Петербургского экономического форума. Впервые здесь пройдут киберучения, где сразятся команды из 20 стран мира.

«Одна команда хакеров, другая защитников будут делить влияние на город. Условно едет поезд, едут машины, кибератака идет на светофоры, например, и взрыв, поезд сходит с рельс - хакеры сделали то, что им надо было для города - большая беда», - рассказал руководитель управления по работе с инновационным сектором Фонда Росконгресс Дмитрий Срывков.

Реальные улицы Петербурга защищены от кибератак - дороги возле Экспофорума уже протестировали черные седаны, чем-то напоминающие российские «аурусы».

Второй год подряд официальный автомобиль ПМЭФ - китайский, правда в этот раз это уже другой производитель. Премиальный седан с двигателем 280 л.с - машина более чем комфортная

Импортозамещение в действии - раньше гостей форума возили на автомобилях немецкой марки, теперь их место уверенно заняли «китайцы».

«У пассажира есть все полностью - начиная от массажа до всех регулировок мультимедиа, люка и так далее - для полного комфортного провождения времени в машине», - рассказал водитель Руслан Хохряков.

Массаж в машине по пути на площадку гости точно оценят - надо же участникам и отдыхать между переговорами и сделками. В прошлом году на петербургском экономическом форуме подписали более 900 соглашений на почти 4 триллиона рублей.

Участие в ПМЭФ примет президент России Владимир Путин и проведет встречу с кабинетом министров. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.