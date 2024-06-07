Мать пострадавшего при атаке ВСУ на Луганск мальчика рассказала об ударе

Мама пострадавшего при атаке ВСУ на Луганск восьмилетнего мальчика рассказала «Звезде», как произошел обстрел. После удара украинских боевиков ребенок получил перелом ноги.

«Бах громкий - и все. Посыпались стекла, все полетело. Ему (пострадавшему мальчику. - Прим. ред.) прилетело в ногу что-то похожее на кусок цемента. И вот перелом получился», - рассказала Ольга.

Она отметила, что мальчику поставили железные пластины. Сейчас он отходит от наркоза.

Напомним, сегодня ВСУ нанесли удары по жилым кварталам Луганска. В Минобороны России заявили, что украинские боевики применили ракеты ATACMS. По данным российского оборонного ведомства, всего было запущено пять ракет. Четыре из них удалось сбить средствами ПВО, одна поразили два многоквартирных жилых дома.

По последним данным, при ударе по Луганску пострадали 46 человек, четверо погибли. Все пострадавшие находятся в больнице, в том числе четыре ребенка. Десять человек в тяжелом состоянии.