Президент Франции Эммануэль Макрон готовит население страны к принятию в качестве нормы факта, что состояние мира без конфликтов никому не нужно. Об этом «Звезде» заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Это планомерная работа по насаждению хаоса, в котором США чувствуют себя "как рыба в воде". Есть одна большая проблема. Она заключается в том, что даже США сами утратили навык управления своими же собственными хаосами. Привычка осталась, а навыка уже нет», - сообщила Захарова.

По мнению представителя МИД России, Макрон своими агрессивными заявлениями привлекает внимание. Мария Захарова отметила, что заявления главы Франции опровергаются руководством НАТО или другими странами.

«У Макрона большие амбиции в евроструктурах, он мнит себя на каких-то других постах. Такими заявлениями, как отправка войск на Украину, он просто привлекает к себе внимание - это дешевая популярность», - заявила официальный представитель МИД России.

Франция утратила все свои позиции, которые были наработаны великими французскими государственными деятелями уровня Шарля де Голля, уточнила Захарова. По мнению представителя МИД РФ, Париж утратил самостоятельность под влиянием Макрона.

Ранее глава Франции заявил о намерении отправить войска на Украину при соответствующей просьбе из Киева. Позже заявление о возможной отправке военнослужащих стран Евросоюза опроверг министр обороны ФРГ Борис Писториус.