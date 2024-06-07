Два жилых дома в Луганске поразила ракета ATACMS производства США

Минобороны России заявило о поражении запущенной киевским режимом ракетой двух многоквартирных домов в Луганске.

Оборонное ведомство обвинило Киев в использовании получаемого от западных стран вооружения против мирных граждан и целенаправленных обстрелах жилых кварталов города.

По данным Минобороны, киевские формирования выпустили пять американских тактических ракет АТАСМS, четыре из которых сбили средства ПВО, одна попала в здания. Среди пострадавших от обстрела людей есть дети, уточнили в ведомстве.

Ранее в МЧС РФ сообщили о гибели трех человек при обрушении многоэтажки в Луганске. Семерых пострадавших удалось вытащить из-под завалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.