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Два жилых дома в Луганске поразила ракета ATACMS производства США

Минобороны России сообщило, что четыре из пяти выпущенных Киевом ракет были сбиты средствами ПВО.
2024-06-07 13:46:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило о поражении запущенной киевским режимом ракетой двух многоквартирных домов в Луганске.

Оборонное ведомство обвинило Киев в использовании получаемого от западных стран вооружения против мирных граждан и целенаправленных обстрелах жилых кварталов города.

По данным Минобороны, киевские формирования выпустили пять американских тактических ракет АТАСМS, четыре из которых сбили средства ПВО, одна попала в здания. Среди пострадавших от обстрела людей есть дети, уточнили в ведомстве.

Ранее в МЧС РФ сообщили о гибели трех человек при обрушении многоэтажки в Луганске. Семерых пострадавших удалось вытащить из-под завалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#в стране и мире #Минобороны России #Луганск #МО РФ
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