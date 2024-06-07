Появились новые кадры разрушений многоэтажек в Луганске из-за обстрела ВСУ

Появились кадры разрушений Луганска, вызванных в результате обстрела со стороны ВСУ.

На видео видны следы массовых разрушений жилых домов и автотранспорта. Также можно увидеть, как спасатели проводят поисковые работы, разгребая завалы.

«Враг выпустил по городу не менее 6 ракет, предварительно, ATACMS», - сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

Глава региона также добавил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд.

Ранее сообщалось, что в результате атаки со стороны украинских боевиков пострадали 22 человека, среди них двое детей.