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Появились новые кадры разрушений многоэтажек в Луганске из-за обстрела ВСУ

На видео видны следы разрушений.
Глеб Владовский 2024-06-07 13:18:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Появились кадры разрушений Луганска, вызванных в результате обстрела со стороны ВСУ.

На видео видны следы массовых разрушений жилых домов и автотранспорта. Также можно увидеть, как спасатели проводят поисковые работы, разгребая завалы.

«Враг выпустил по городу не менее 6 ракет, предварительно, ATACMS», - сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

Глава региона также добавил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд.

Ранее сообщалось, что в результате атаки со стороны украинских боевиков пострадали 22 человека, среди них двое детей.

#ЛНР #Луганск #наш эксклюзив #обстрел всу
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