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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

В ЦБ отметили, что годовая инфляция может вернуться к цели в следующем году.
Алексей Курильченко 2024-06-07 13:31:13
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на значении в 16%. Таким образом, ставка остается неизменной с декабря прошлого года.

В сообщении на сайте Центробанка отмечается снижение темпов роста цен, которые придерживаются значений первого квартала этого года. Однако внутренний спрос на товары и услуги продолжает превышать возможности расширения предложения.

В ЦБ подчеркнули, что на ближайшем заседании ключевую ставку все еще могут повысить. При этом для того, чтобы вернуть инфляцию к назначенной цели, необходимо в течение продолжительного времени - вопреки прогнозам - придерживаться жестких кредитно-денежных условий. Банк России спрогнозировал, что годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет составлять 4% - при условии проведения жесткой политики ЦБ.

Напомним, что ключевая ставка в 16% была установлена в ходе заседания совета директоров Центробанка 15 декабря 2023 года. По мнению экспертов, значение может снизиться во втором полугодии 2024 года, поскольку долгий период высоких процентных ставок пагубен для экономики.

#Банк России #Центробанк РФ #инфляция #Ключевая ставка
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