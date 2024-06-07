Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на значении в 16%. Таким образом, ставка остается неизменной с декабря прошлого года.

В сообщении на сайте Центробанка отмечается снижение темпов роста цен, которые придерживаются значений первого квартала этого года. Однако внутренний спрос на товары и услуги продолжает превышать возможности расширения предложения.

В ЦБ подчеркнули, что на ближайшем заседании ключевую ставку все еще могут повысить. При этом для того, чтобы вернуть инфляцию к назначенной цели, необходимо в течение продолжительного времени - вопреки прогнозам - придерживаться жестких кредитно-денежных условий. Банк России спрогнозировал, что годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет составлять 4% - при условии проведения жесткой политики ЦБ.

Напомним, что ключевая ставка в 16% была установлена в ходе заседания совета директоров Центробанка 15 декабря 2023 года. По мнению экспертов, значение может снизиться во втором полугодии 2024 года, поскольку долгий период высоких процентных ставок пагубен для экономики.