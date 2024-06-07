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США направят Украине помощь на сумму около 225 миллионов долларов

По словам американских чиновников, помощь включает в себя HIMARS.
Мария Зайцева 2024-06-07 01:35:34
© Фото: defense.gov

Соединенные Штаты Америки направят Украине новый пакет военной помощи на сумму 225 миллионов долларов. Об этом в четверг сообщает агентство Associated Press со ссылкой на официальные лица страны.

По словам американских чиновников, помощь включает в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также минометы и ряд артиллерийских снарядов.

Ранее В США отвергли идею посылать своих военных инструкторов на Украину, при этом Вашингтон готов продолжить обучать украинских военных на территории США.

Поставленное оружие может быть использовано на территории России, во вторник о разрешении Украине точечных ударов по России заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

#в стране и мире #Украина #сша #HIMARS #военная помощь
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