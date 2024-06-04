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Кирби заявил, что США разрешили Украине точечные удары по России

По словам Кирби, применять американское оружие для таких целей можно только в том случае, если со стороны России «вот-вот последует атака».
Анастасия Бобылева 2024-06-04 04:08:20
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Вашингтон разрешил Украине только точечные удары американским оружием по России. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби во время брифинга.

«Это точечное и ограниченное в масштабах (применение)», - цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что Киев может ударить по российским территориям только если со стороны РФ «вот-вот последует атака». Кирби также отметил, что речь идет о районах, граничащих с Харьковской областью.

Ранее сообщалось о планах США обсудить с Украиной расширение географии ударов по России, об этом также заявил Кирби. По его словам, Вашингтон не повернется спиной к потребностям Киева.

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #удары
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