В США отвергли идею посылать своих военных инструкторов на Украину

Соединенные Штаты не станут посылать своих военных инструкторов и советников на Украину. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил во время общениями с журналистами в самолете американского президента Джо Байдена.

«Как мы неоднократно публично заявляли, мы не планируем направлять военных советников, военных, инструкторов для подготовки украинцев на Украине», - цитирует его Life.

Он пояснил, что в планах страны нет миссии по подготовке военных на территории Украины, но Штаты готовы продолжить обучать их за границей.

Ранее сообщалось о планах США отправить военных советников в посольство в Киеве. По данным Politico, Вашингтон рассматривал возможность отправки до 60 советников в столицу Украины.