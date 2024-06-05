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В США отвергли идею посылать своих военных инструкторов на Украину

Тем не менее, Вашингтон готов продолжить обучать украинских военных на территории США.
Анастасия Бобылева 2024-06-05 05:23:47
© Фото: defense.gov

Соединенные Штаты не станут посылать своих военных инструкторов и советников на Украину. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил во время общениями с журналистами в самолете американского президента Джо Байдена.

«Как мы неоднократно публично заявляли, мы не планируем направлять военных советников, военных, инструкторов для подготовки украинцев на Украине», - цитирует его Life.

Он пояснил, что в планах страны нет миссии по подготовке военных на территории Украины, но Штаты готовы продолжить обучать их за границей.

Ранее сообщалось о планах США отправить военных советников в посольство в Киеве. По данным Politico, Вашингтон рассматривал возможность отправки до 60 советников в столицу Украины.

#в стране и мире #Украина #сша #военные советники #инструкторы
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