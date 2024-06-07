Опубликованы кадры уничтожения танка Abrams высокоточным «Краснополем»

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского танка Abrams американского производства в зоне специальной военной операции.

Неприятельский танк уничтожил расчет российской 152-миллиметровой САУ «Мста-С» группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении. При этом был применен высокоточный снаряд «Краснополь».

Уточняется, что российские артиллеристы вели огонь с закрытой огневой позиции. При этом наведение снаряда, а также визуальный контроль поражения цели обеспечивал расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-30».

Также бойцам группировки удалось уничтожить поставленную из Соединенных Штатов украинскую боевую машину пехоты Bradley под Авдеевкой.

Ранее бойцы группировки «Центр» показывали уничтожение танка Abrams под Новоселовкой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.