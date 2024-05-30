Бойцы группировки «Центр» показали уничтожение Abrams под Новоселовкой

Расчет БПЛА из бригады спецназа группировки войск «Центр» ударным дроном уничтожил танк Abrams. Боевую машину американского производства российские военные поразили у села Новоселовка в Донецкой Народной Республики.

«Потихоньку пристроился к нему, выцелил боеукладку и сделал пикирование. И он с одной маленькой "морковки" вспыхнул, как спичка», - говорит оператор БПЛА с позывным «Кот».

Набор оператора беспилотника состоит из самого дрона, вес которого чуть более 200 граммов, пульта, спецочков и «морковки» - выстрела от РПГ-7.

Так называемая «морковка» очень эффективна против вражеской техники. Ей, например, неоднократно уничтожали БМП Bradley. Один из броневиков подбили под Авдеевкой.

«Под разные цели и на разные дистанции определенные боеприпасы используем», - подчеркивает инженер БПЛА с позывным «Алтай».

Расчеты ударных дронов всегда работают в тесной связке с коллегами-операторами разведывательных беспилотников. Это повышает эффективность боевой работы.

Напомним, ранее появилась информация, что украинские войска начали убирать с передовой американские танки Abrams из-за больших потерь этих машин. Боевой опыт показал, что они крайне уязвимы для FVP-дронов и артиллерии.