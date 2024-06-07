Оператор FPV-дрона уничтожил БМП Bradley под Авдеевкой

Российские военные уничтожили американскую БМП М2 Bradley с помощью FPV-дрона. Кадры удара по технике, поставляемой Украине странами Запада, публикует Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что машина была уничтожена оператором FPV-дрона соединения специального назначения группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении.

«Оператор, заметив цель, выполнил боевой заход и спикировал дроном в переднюю часть вражеской техники, поразив боевую машину кумулятивным боеприпасом», - говорится в сообщении.

Также на видео демонстрируется запуск дрона. На кадрах от первого лица видно, как FPV-дрон влетает в стоящую на дороге машину, после чего запись обрывается.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») от обычных отличает высокая скорость. Они оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности оператора. То есть управление такими дронами осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Также Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинского танка Abrams американского производства под Авдеевкой. На записи вражеская машина исчезла во вспышке пламени и клубах дыма. Это стало результатом профессиональной работы расчета САУ «Мста-С».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.