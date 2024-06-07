МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Оператор FPV-дрона уничтожил БМП Bradley под Авдеевкой

Оператор, заметив цель, выполнил боевой заход и спикировал дроном в переднюю часть вражеской техники.
2024-06-07 10:49:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные уничтожили американскую БМП М2 Bradley с помощью FPV-дрона. Кадры удара по технике, поставляемой Украине странами Запада, публикует Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что машина была уничтожена оператором FPV-дрона соединения специального назначения группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении.

«Оператор, заметив цель, выполнил боевой заход и спикировал дроном в переднюю часть вражеской техники, поразив боевую машину кумулятивным боеприпасом», - говорится в сообщении.

Также на видео демонстрируется запуск дрона. На кадрах от первого лица видно, как FPV-дрон влетает в стоящую на дороге машину, после чего запись обрывается.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») от обычных отличает высокая скорость. Они оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности оператора. То есть управление такими дронами осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Также Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинского танка Abrams американского производства под Авдеевкой. На записи вражеская машина исчезла во вспышке пламени и клубах дыма. Это стало результатом профессиональной работы расчета САУ «Мста-С».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #МО РФ #СВО #БМП Bradley #FPV-дрон
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 