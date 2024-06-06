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МИД выразил готовность провести новую межпалестинскую встречу в Москве

В ведомстве подчеркнули, что переговоры по поводу Палестины в Китае были полезными, и заявили, что Москва готова провести следующую такую встречу.
Анастасия Бобылева 2024-06-06 05:15:24
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Россия готова провести следующую межпалестинскую встречу, сообщили в МИД РФ. Об этом сказал заместитель главы ведомства Михаил Богданов, отвечая на вопрос журналистов о планах Москвы принять такую встречу. Он отметил, что прошлые подобные переговоры были очень продуктивными.

«Конечно. Когда они разъезжались в последний раз, это был исторический прорыв, они подписали совместную декларацию - это впервые произошло», - цитирует его РИА Новости.

Богданов также прокомментировал межпалестинские переговоры в Китае. По его словам, общение на эту тему должно быть качественным и стремиться к взаимопониманию и договоренности между палестинскими политическими силами, и в этом плане консультации в Пекине были полезными.

Ранее сразу несколько государств признали независимость Палестины. О ее суверенности заявили Норвегия, Испания и Ирландия, а также парламент Словении.

#Россия #в стране и мире #МИД РФ #переговоры #палестина
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