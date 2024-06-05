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Парламент Словении одобрил признание Палестинского государства

В парламенте Словении за признание Палестины независимым государством проголосовали 52 из 90 человек.
Анастасия Бобылева 2024-06-05 01:31:29
© Фото: Majdi Fathi ZUMAPRESS.com Globallookpress

Парламент Словении одобрил признание независимости Палестинского государства. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).

«Парламент Словении во вторник принял указ о признании Палестинского государства, продвигая голосование, несмотря на предложение оппозиции, пытающейся сорвать его», - говорится в сообщении.

По информации агентства, 52 из 90 членов парламента проголосовали за признание Палестины независимым государством. Таким образом, Словения стала 147-й страной, официально заявившей о суверенности Палестины.

Ранее аналогичное решение приняли власти Испании, Норвегии и Ирландии. Независимость Палестины также могут признать в Бельгии, Люксембурге, Португалии и, возможно, Финляндии.

#в стране и мире #палестина #Словения #независимость
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