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Норвегия, Испания, Ирландия признали Палестину суверенным государством

Ожидается, что Финляндия, Словения, Португалия, Дания и Бельгия также признают Палестину независимым государством.
Ирина Егорова 2024-05-28 15:57:23
© Фото: Cristobal Basaure ArayaKeystone Press Agency, Global Look Press

Испания, Норвегия и Ирландия официально признали Палестину как независимое государство. Решения властей официально вступили в силу 28 мая и опубликованы на сайтах правительств.
 
Так, уточняется, что с признанием суверенности между Норвегией и Палестиной начинается новая веха в отношениях со странами.
Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Бельгия, Люксембург, Португалия и Словения также могут принять аналогичное решение. О признании Палестины высказался ранее и президент Финляндии Александр Стубб, однако конкретных сроков не назвал. 

В качестве ответной реакции на новости о «суверенитете Палестины» посол Израиля в ФРГ заявил, что этим государствам и странам, последовавшим их примеру, не будет прощения. По его словам, тем самым «террористы» получают попутный ветер.

#испания #норвегия #Ирландия #палестина #власть #признание #государство #суверенность
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