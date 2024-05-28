Норвегия, Испания, Ирландия признали Палестину суверенным государством

Испания, Норвегия и Ирландия официально признали Палестину как независимое государство. Решения властей официально вступили в силу 28 мая и опубликованы на сайтах правительств.



Так, уточняется, что с признанием суверенности между Норвегией и Палестиной начинается новая веха в отношениях со странами.

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Бельгия, Люксембург, Португалия и Словения также могут принять аналогичное решение. О признании Палестины высказался ранее и президент Финляндии Александр Стубб, однако конкретных сроков не назвал.

В качестве ответной реакции на новости о «суверенитете Палестины» посол Израиля в ФРГ заявил, что этим государствам и странам, последовавшим их примеру, не будет прощения. По его словам, тем самым «террористы» получают попутный ветер.