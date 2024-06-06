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В «Галерее звезд» у подножия Останкино прошел мастер-класс по рисованию

Мастер-класс провели педагоги Школы акварели Сергея Андрияки.
Игнат Далакян 2024-06-06 21:12:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

У подножия Останкинской башни в «Галерее звезд» педагоги Школы акварели Сергея Андрияки провели для посетителей интерактивного пространства, посвященного звездам российского телевидения и радио, мастер-класс по рисованию.

Вполне возможно, что участие в нем приняли будущие иллюстраторы книг Александра Сергеевича, который сегодня отмечает юбилей - 225 лет. Гостей и научили, и вдохновили, и, словно, провели в сказки великого классика.

«Галерея Звезд» - это совместный проект телеканала «Звезда» и РТРС. В его рамках у подножия Останкинской телебашни зажглись звезды легенд советского и российского телевидения.

Проект лег в основу одноименного шоу, где ведущие и их близкие рассказывают о карьере и жизни. В эфир уже вышли выпуски о спортивном комментаторе Николае Озерове, знаменитом ведущем программы «В мире животных» Николае Дроздове, советских дикторах Игоре Кириллове, Валентине Леонтьевой и Анне Шатиловой, ведущем капитал-шоу «Поле чудес» Леониде Якубовиче и других известных лицах.

Идея проекта «Галерея звезд» зародилась 15 лет назад у президента медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова. В ноябре 2022 года года у подножия Останкинской телебашни появилась крытая галерея, а в ней - первые пять звезд.

Со временем «Галерея звезд» легла в основу масштабного одноименного уже телевизионного шоу. Большой цикл программ, где каждый выпуск - это отдельная история о судьбе, жизненном и творческом пути журналистов как прошлого века, так и наших дней.

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© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
#Останкино #телевидение #мастер-класс #телеведущие #галерея звезд #Школа акварели Андрияки
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