«Взлетает все выше и выше»: Пиманов рассказал о проекте «Галерея Звезд»

Президент медиахолдинга «Красная Звезда» рассказал, что он счастлив, что удалось запустить «Галерею Звезд», которая сейчас активно набирает обороты.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент медиахолдинга «Красная Звезда» Алексей Пиманов подлился со «Звездой» своими впечатлениями от церемонии открытия новых восьми памятных знаков. Проект «Галерея Звезд» отметил свою первую годовщину.

«Я 15 лет назад это придумал и 15 лет с этим ходил, никак не мог это сделать, не получалось, никак не складывалось. И то, что это сейчас сложилось, и то, что это взлетает все выше и выше, я просто счастлив», - сказал Алексей Пиманов.

Он добавил, что любит всех своих нынешних коллег и старших друзей, большинство которых находились на мероприятии.

«Я счастлив, что их не забудут, что современным дадут возможность узнать, что их очень любят, хотя они и так это знают. Я всегда говорю , что чествовать людей нужно при жизни. Отдать должность тем, кто ушел, а при жизни нужно обязательно давать ребятам ощущать, что они звезды. И современные тоже и молодые люди тоже», - поделился Алексей Пиманов.

Кроме того, президент медиахолдинга «Красная Звезда» рассказал, почему долгое время не удавалось запустить проект.

Ранее «Галерея Звезд» отметила свою первую годовщину. За минувший год свою звезду в галерее получили многие легенды российского радио и телевидения. Их число на данный момент увеличилось до 25.