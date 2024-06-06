Друг застреленного москвича рассказал об общей тусовке с убийцей

Погибший Константин Балишанский и его убийца состояли в одной тусовке скейтбордистов, теперь друзья молодого человека опасаются и за свою безопасность. Об этом рассказал «Звезде» приятель жертвы Андрей.

«Я прочитал, что это (киллер. - Прим. ред.) знакомый Константина, и, скорее всего, со скейтбордической тусовки, в которой я сам являюсь», - поделился приятель жертвы.

Друзья знакомы более десяти лет, жили в одном районе. По словам Андрея, его товарищ был легким, дружелюбным и очень спокойным.

«Константин сам по себе очень хороший человек, дружелюбный и абсолютно неконфликтный. Для меня эта история очень удивительна, и я не могу ничего сложить у себя в голове на тему того, с кем у него мог быть конфликт, какой и из-за чего», - сказал Андрей.

Он отметил, что в скейтбординге погибший Балишанский был не последним человеком. То, что убийца был настолько подготовлен, у друга погибшего не укладывается в голове.

Напомним, на западе Москвы обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве и незаконном хранении оружия. Личность подозреваемого установили, он оказал сопротивление при задержании и был ранен.