МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Друг застреленного москвича рассказал об общей тусовке с убийцей

Друг убитого скейтбордиста рассказал, что он был дружелюбным и спокойным человеком.
Игнат Далакян 2024-06-06 18:00:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Погибший Константин Балишанский и его убийца состояли в одной тусовке скейтбордистов, теперь друзья молодого человека опасаются и за свою безопасность. Об этом рассказал «Звезде» приятель жертвы Андрей.

«Я прочитал, что это (киллер. - Прим. ред.) знакомый Константина, и, скорее всего, со скейтбордической тусовки, в которой я сам являюсь», - поделился приятель жертвы.

Друзья знакомы более десяти лет, жили в одном районе. По словам Андрея, его товарищ был легким, дружелюбным и очень спокойным.

«Константин сам по себе очень хороший человек, дружелюбный и абсолютно неконфликтный. Для меня эта история очень удивительна, и я не могу ничего сложить у себя в голове на тему того, с кем у него мог быть конфликт, какой и из-за чего», - сказал Андрей.

Он отметил, что в скейтбординге погибший Балишанский был не последним человеком. То, что убийца был настолько подготовлен, у друга погибшего не укладывается в голове.

Напомним, на западе Москвы обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве и незаконном хранении оружия. Личность подозреваемого установили, он оказал сопротивление при задержании и был ранен.

#Москва #убийство #наш эксклюзив #киллер #скейтбордист
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 