МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кемерово число пострадавших при столкновении трамваев выросло до 119

Известно об одном погибшем в результате столкновения транспортных средств.
Услада Дубинина 2024-06-06 16:57:18
© Фото: МЧС РФ

Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово выросло до 119 человек, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По последним данным, в результате столкновения трамваев пострадали 119 человек, из них 21 госпитализирован», - заявил собеседник агентства.

Известно, что 94 пострадавших, в том числе 10 детей, проходят амбулаторное лечение. Следственный комитет России по Кемеровской области ранее сообщил об одном погибшем в результате аварии. СК возбудил два уголовных дела по факту ДТП с участием трамваев, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу. Первое дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»), второе - по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Утром 6 июня произошло столкновение двух трамваев. В результате ДТП несколько пассажиров вылетели из движущегося транспорта на проезжую часть. Опубликованы кадры с места происшествия. 

#в стране и мире #авария #ДТП #пострадавшие #Кемерово #трамвай
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 