В Кемерово число пострадавших при столкновении трамваев выросло до 119

Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово выросло до 119 человек, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По последним данным, в результате столкновения трамваев пострадали 119 человек, из них 21 госпитализирован», - заявил собеседник агентства.

Известно, что 94 пострадавших, в том числе 10 детей, проходят амбулаторное лечение. Следственный комитет России по Кемеровской области ранее сообщил об одном погибшем в результате аварии. СК возбудил два уголовных дела по факту ДТП с участием трамваев, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу. Первое дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»), второе - по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Утром 6 июня произошло столкновение двух трамваев. В результате ДТП несколько пассажиров вылетели из движущегося транспорта на проезжую часть. Опубликованы кадры с места происшествия.