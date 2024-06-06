Песков: Путин осведомлен о ДТП с трамваями в Кемерово

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина проинформировали насчет ДТП с трамваями в Кемерово.

«В потоке всей информации президенту об этом докладывается. Что касается каких-то особых поручений, то в них нет необходимости. Региональная власть принимает все меры», - заявил спикер Кремля.

Он подчеркнул, что региональные власти принимают все необходимые меры. Песков также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой страшной аварии.

Напомним, что ранним утром 6 июня произошло столкновение двух трамваев. В результате происшествия погиб один человек, еще 100 получили ранения. «Звезда» также показывала кадры с места происшествия.