В преддверии Олимпиады из Парижа выгнали тысячи бездомных

Перед проведением летних Олимпийских игр 2024 года из французской столицы и ее пригорода выдворили тысячи бездомных людей. Как сообщает RT со ссылкой на британское издание, таковых более 12 тысяч.

«В число перемещенных входят просители убежища, а также семьи и дети, уже находящиеся в опасном и уязвимом положении», - указали журналисты приведенную в отчете коллектива Le Revers de la Médaille, представляющего 90 ассоциаций, информацию.

Также указывается, что насильственное переселение бездомных и демонтаж палаточных городков усилились с апреля 2023 года, с тех пор на новое место переехали 12 545 человек.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

В конце мая сообщалось об угрозах Парижа утонуть в нечистотах в дни проведения Олимпиады. Речь идет об автомобильных пробках, проблемах с общественным транспортом и кучах мусора и прочих коммунальных проблемах.

Первого июня сообщалось, что в Сену перед Олимпиадой попали 50 миллионов литров сточных вод. До этого глава МОК Томас Бах, президент Эмманюэль Макрон и мэр Парижа заявили о намерении искупаться в Сене накануне ОИ-2024, чтобы доказать чистоту реки. Экологи твердят, что качество воды не соответствует нормам.