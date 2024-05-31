Париж рискует утонуть в нечистотах в дни проведения Олимпиады

Задохнуться в автомобильных пробках, остаться без общественного транспорта, увязнуть в мусоре и прочих коммунальных проблемах рискует Париж прямо во время грядущей летней Олимпиады. Сразу несколько французских профсоюзов пригрозили устроить в разгар Игр серию забастовок. Недовольство рабочих связано, в том числе, с низкими зарплатами на фоне миллиардных вливаний в подготовку к Олимпиаде.

Сегодня Париж готовится к Олимпийским играм, которые пройдут в период с 26 июля по 11 августа. Именно в эти даты парижане обычно начинают покидать столицу и отправляются в отпуск. Многие и сейчас заявляют о том, что им совершенно не интересны Игры и то, что будет твориться и так в совершенно перегруженном городе с нарушенным движением общественного транспорта.

В преддверии Олимпийских игр перед организаторами встает огромное количество проблем, которые надо решать. Более 1 млрд. евро было потрачено на подготовку. При этом, результаты проводимой правительством работы в рамках организации Игр до сих пор не видно. На что пошли деньги, один из главных вопросов для французов.

«Французы страдают, в стране большая инфляция. Вчера на очистку Сены было потрачено 400 миллионов, но безрезультатно. Люди недоумевают, куда делись деньги? На восстановление крыши Нотр-Дама было потрачено 700 миллионов. Откуда 700 миллионов? 150 миллионов ушло на строительство олимпийского бассейна, который не будет использоваться для Олимпийских игр, и так далее. Люди не знают, куда уходят деньги. Из-за высокой цены на билеты, Игры не будут пользоваться популярностью», - высказался экономист Бертран Шоллер.

Местные профсоюзы негодуют. Выделение таких средств на подготовку к Олимпиаде на фоне все растущих внутренних проблем не могут оставить равнодушными французов. А проблем много. Как рассказал нам представитель профсоюза, для рабочих такая экономическая политика правительства стала «горькой пилюлей».

«Мы говорим о рабочих. Так что речь идет о социальном кризисе. И, конечно, Олимпийские игры имеют свою цену. Рабочим трудно смириться с низкой заработной платой. Нам говорят, что нужно затянуть пояса потуже, что увеличение пенсионного возраста также необходимо, что нет средств на увеличение зарплаты. Но в тоже время у страны есть огромный банковский счет для проведения Олимпийских игр. Это неприемлемо», - заявил основатель французской ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри Поль Валет.

«Сюрпризов» от профсоюзов в Париже ожидается много. Союз Cheminots на специально созданном сайте призывает работников остаться дома 26-го июня в день начала Олимпиады. Также угрожают проведению Игр и профсоюзы мусорщиков, объявивших о забастовке на период проведения Олимпиады. Они требуют от правительства увеличения зарплаты и сокращения рабочего дня для сотрудников, работающих во время наплыва зрителей Игр и сезонных туристов. В том году в результате подобной стачки в Париже скопилось более 10 тонн мусора.

В ответ на заявления президента Эммануэля Макрона о безопасности Сены во Франции появился флешмоб, который может превратить Сену буквально в общественный туалет. Форма протеста не требует объяснений, а активисты создали специальный сайт с обратным отсчетом - все для того, чтобы участники акции могли проявить свою гражданскую позицию к моменту заплыва мэра Парижа Анн Идальго.

«Все эти миллиарды, которые потратили для очистки Сены. В тоже время у нас на улице живут в палатках. Это более важная проблема. Сейчас этих людей убирают из под мостов из-за Олимпийских игр. Для правительства Олимпиада имеет большее значение, чем люди, которые живут на этой земле и нуждаются в помощи. Купаться они собрались. Я считаю это неприемлемым», - заявила жительница Парижа.

Тем временем Макрон объявил борьбу не только с грязью в Сене, наводнившими Париж клопами и крысами, но и с иммигрантами. Французский спецназ проводит «социальные чистки», уничтожая палаточные городки. Париж приводят в порядок антигуманными методами. Власти не решают проблему, но пытаются избавиться от нее, выгоняя людей из столицы Франции.

«Полиция пришла ко мне позавчера и заявила, что Франция не помойка. Они сказали, что дают нам время, чтобы убраться отсюда. Ночью, около одиннадцати, они вернулись. Мы пытались убедить их, что не можем уйти ночью, что мы не знаем, куда нам идти. В итоге в пять утра нас прогнали силой. Мы перебрались на другое место. Они нас выгоняют из Парижа из-за Олимпийских игр, у нас нет выбора. Они не дают нам ни еды, ни возможностей. Где нам найти деньги, чтобы уехать?», - задался вопросом один из мигрантов.

Несмотря на все попытки очистить и обезопасить город, местные власти уже не раз предупреждали - во время Олимпиады возрастет количество преступлений: от обычных краж и мошенничества при сдаче жилья до кибератак. Часы, установленные рядом с Эйфелевой башней, отсчитывают время до начала Олимпиады, словно олицетворяя терпение французов, которое тоже подходит к концу.