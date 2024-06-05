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Global Times: Байден не уверен в эффективности конференции по Украине

В статье Global Times отмечается, что Байдена не будет на конференции по Украине, а значит он не уверен в эффективности встречи.
Анастасия Бобылева 2024-06-05 06:11:11
© Фото: Al Drago - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

Американский президент Джо Байден не уверен в эффективности конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии. Об этом пишет газета Global Times со ссылкой на комментарии китайских экспертов.

В публикации отмечается, что отсутствие Байдена на встрече говорит о том, что президент США не уверен в успехе конференции, на которую не приглашена Россия. Вместо него в мероприятии примут участие вице-президент США Камала Харрис и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Присутствие Харрис, по мнению китайских экспертов, является лишь жестом вежливости.

Профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь отметил, что она стала регулярно участвовать в мероприятиях, связанных с конфликтом на Украине.

«Этот раз не стал исключением, что еще раз свидетельствует о том, что США на самом деле не уверены в этом так называемом мирном саммите, где не участвует Россия», - цитирует его издание.

Ранее сообщалось об отказе КНР участвовать в конференции по Украине. Пекин объяснил это тем, что на встречу не приглашена Россия. В Кремле поддержали такой подход. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Китай с самого начала говорил о бесперспективности подобных встреч без участия России.

#Китай #в стране и мире #Украина #сша #Джо Байден #конференция
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