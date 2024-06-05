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Белый дом анонсировал «существенные» военные поставки Украине

Новая партия будет объявлена в ближайшие недели.
Мария Зайцева 2024-06-05 05:41:05
© Фото: defense.gov

Белый дом в ближайшие недели заявит о выделении Киеву новой партии военной помощи. Об этом сообщает Life со ссылкой на помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, сопровождающего Джо Байдена во время его визита во Францию.

По словам Салливана, в ближайшие недели можно будет ожидать объявления о «существенных» поставках Украине. Политик также сделал обращение к странам «свободного мира» и призвал союзников киевского режима вдвое нарастить объемы помощи.

Ранее в среду Государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на переговорах в Вашингтоне обсудили поддержку Украине по установлению долгосрочного мира.

#в стране и мире #Украина #сша #Белый дом #Джейк Салливан #военная помощь #поставки
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