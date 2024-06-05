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Блинкен и Гуттериш рассмотрели вопрос о прекращении огня в Газе

Госсекретарь США обратил внимание на важность призыва СБ к безотлагательному выполнению сделки.
Мария Зайцева 2024-06-05 02:47:56
© Фото: Tomas Tkacik Keystone Press Agency Globallookpress

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время переговоров в Вашингтоне обсудили взаимодействие по Украине и сделку о прекращении огня в секторе Газа. Об этом следует из письменного заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

Блинкен поблагодарил Гуттериша за публичную поддержку предложенной сделки по обеспечению прекращения огня в Газе и освобождения заложников. Госсекретарь отметил важность призыва Совета Безопасности ООН к безотлагательному выполнению сделки.

Оба политика обратили внимание на необходимость доставки гуманитарной помощи людям в Газе, а также поддержки действий ООН по доставке жизненно важной помощи.

Они обсудили сотрудничество США и ООН по поддержке Украины по установлению долгосрочного мира. Был также обсужден конфликт в Судане и необходимость принятия мер для остановки насилия, защиты гражданского населения и наращивания гуманитарной помощи.

Ранее Белый дом рассказал об участии США в разработке «формулы Зеленского».

#в стране и мире #Украина #сектор Газа #переговоры #Генсек ООН #Антониу Гутерриш #Энтони Блинкен #госсекретарь США
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