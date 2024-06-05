МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Женщине в США удалили пересаженную ей почку свиньи спустя 47 дней

Врачи отмечают стабильное состояние пациентки.
Мария Зайцева 2024-06-05 03:33:45
© Фото: Pavlo Bahmut Keystone Press Agency Globallookpress

Хирурги удалили почку генетически модифицированной свиньи у тяжелобольной пациентки. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на врачей Института трансплантации NYU Langone.

По словам директора института Роберта Монтгомери, 54-летняя Лиза Пизано прожила с пересаженным органом 47 дней. Почка была повреждена из-за недостаточного кровотока, связанного с сердечным насосом также установленным женщине.

Монтгомери отметил стабильное состояние пациентки и нормальное функционирование вспомогательного устройства для левого желудочка сердца, которое ей установили за восемь дней до трансплантации почки.

По словам представителей NYU Langone, она Лиза Пизано была первым пациентом с сердечным насосом, которому была проведена трансплантация органов.

Первую операцию по пересадке почки человеку прошла 16 марта этого года, однако спустя два месяца после трансплантации пациент скончался. Тогда перед операцией в гены животного было внесено 59 изменений.

#в стране и мире #сша #здоровье #трансплантация #почка свиньи
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 