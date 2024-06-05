Женщине в США удалили пересаженную ей почку свиньи спустя 47 дней

Хирурги удалили почку генетически модифицированной свиньи у тяжелобольной пациентки. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на врачей Института трансплантации NYU Langone.

По словам директора института Роберта Монтгомери, 54-летняя Лиза Пизано прожила с пересаженным органом 47 дней. Почка была повреждена из-за недостаточного кровотока, связанного с сердечным насосом также установленным женщине.

Монтгомери отметил стабильное состояние пациентки и нормальное функционирование вспомогательного устройства для левого желудочка сердца, которое ей установили за восемь дней до трансплантации почки.

По словам представителей NYU Langone, она Лиза Пизано была первым пациентом с сердечным насосом, которому была проведена трансплантация органов.

Первую операцию по пересадке почки человеку прошла 16 марта этого года, однако спустя два месяца после трансплантации пациент скончался. Тогда перед операцией в гены животного было внесено 59 изменений.