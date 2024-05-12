В США умер первый пациент с пересаженной почкой свиньи

Житель штата Массачусетс с первой в мире пересаженной от свиньи почкой умер в Соединенных Штатах. Об этом сообщил телеканал CBS News.

В госпитале штата, где американцу делали трансплантацию, отметили, что нет никаких признаков того, что его смерть наступила в результате пересадки. Уточняется, что 62-летний Рик Слейман скончался спустя два месяца после операции.

«У нас нет никаких причин думать, что это стало результатом его недавней трансплантации», - цитирует телеканал заявление больницы.

В сообщении отмечается, что Слейман навсегда останется маяком надежды для бесчисленных пациентов, перенесших трансплантацию, во всем мире.

Ранее трансплантолог рассказал, как готовил почку свиньи к пересадке человеку. Прежде, чем пересаживать почку свиньи человеку, было внесено 59 изменений в гены животного. Свинью также проверили на бактерии и вирусы. Первого пациента с пересаженной почкой свиньи выписали из больницы. У него не было признаков отторжения органа.