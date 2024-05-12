МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США умер первый пациент с пересаженной почкой свиньи

В больнице, где оперировали американца, отметили, что нет признаков, что пациент умер из-за трансплантации.
Игнат Далакян 2024-05-12 16:24:44
© Фото: Bernd WeiÃŸbrod, dpa, Globallookpress

Житель штата Массачусетс с первой в мире пересаженной от свиньи почкой умер в Соединенных Штатах. Об этом сообщил телеканал CBS News.

В госпитале штата, где американцу делали трансплантацию, отметили, что нет никаких признаков того, что его смерть наступила в результате пересадки. Уточняется, что 62-летний Рик Слейман скончался спустя два месяца после операции.

«У нас нет никаких причин думать, что это стало результатом его недавней трансплантации», - цитирует телеканал заявление больницы.

В сообщении отмечается, что Слейман навсегда останется маяком надежды для бесчисленных пациентов, перенесших трансплантацию, во всем мире.

Ранее трансплантолог рассказал, как готовил почку свиньи к пересадке человеку. Прежде, чем пересаживать почку свиньи человеку, было внесено 59 изменений в гены животного. Свинью также проверили на бактерии и вирусы. Первого пациента с пересаженной почкой свиньи выписали из больницы. У него не было признаков отторжения органа.

#в стране и мире #сша #трансплантация #пациент #Операция #почка свиньи
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213