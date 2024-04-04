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Из больницы выписали первого пациента с пересаженной почкой свиньи

У пациента пока нет признаков отторжения органа.
Сергей Лебедев 2024-04-04 18:40:46
© Фото: Ingram Images, Global Look Press

В США спустя две недели после операции выписали из больницы 62-летнего пациента, которому впервые в мире пересадили генно-модифицированную почку свиньи. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на газету The New York Times.

Операция прошла 16 марта. Ее провели в Массачусетской больнице в Бостоне. По словам врачей, у пациента сейчас нет признаков отторжения органа. Однако медики пока не спешат делать однозначные выводы об успехе операции.

Ранее сообщалось, что японские ученые успешно вывели первую генетически модифицированную свинью, органы которой в перспективе можно будет без отторжения пересаживать человеку. Выведенного поросенка клонировали с помощью импортированных из США клеток.

Отторжение пересаженных органов животных сейчас является основным препятствием, которое мешает применению ксенотрансплантации. Так, прошлой осенью в США провели вторую в мире операцию по пересадке человеку сердца свиньи. Пациент скончался через шесть недель из-за отторжения пересаженного органа.

#сша #трансплантация #пациент #больница #свинья #пересадка #почка
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